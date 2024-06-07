Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": скільки цілей збито і куди поцілили росіяни

Кілька БпЛА знищити не вдалося.

Вночі проти п'ятниці, 7 червня, армія Російської Федерації завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури України крилатими ракетами і безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 48 дронів і п'ять ракет.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни вдарили ракетами із стратегічної авіації - бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області. БпЛА окупанти запустили із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська і Курська в РФ та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Усього вночі було застосовано п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

"У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та п'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", - повідомив Олещук.

Як повідомлялося, після опівночі загарбники атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили інформували про рух дронів у різних областях.

Згодом Росія здійснила ракетний обстріл України. Основна група ракет атакувала аеродром в районі Старокостянтинова, що на Хмельниччині.

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