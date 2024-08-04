Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": скільки повітряних цілей вдалось збити

Вночі проти 4 серпня армія РФ завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 і керованими авіаційними ракетами Х-59, а також п'ятьма ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили усі БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог завдав удару двома ракетами С-300 по Харківщині, а двома ракетами Х-59 – по Полтавщині. Ці повітряні цілі окупанти запускали із повітряного простору Курської області, і Shahed - з Приморсько-Ахтарська.

"Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги. Зокрема, 12-річний хлопчик дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота.

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