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Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": скільки повітряних цілей вдалося збити ППО

Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": скільки повітряних цілей вдалося збити ППО

Робота ППО. / Фото: Associated Press

Знищити ракети не вдалося.

У ніч на 5 грудня 2024 року  противник завдав ударів по Україні по двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. ППО знищила 30 дронів. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що "Іскандери" загарбники випустили з Ростовської області. Ракети завдали  удару по Дніпропетровщині. Тим часом дрони росіяни випустили з Орела та Курська.

"Збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях", - наголосили у ПС.

Окрім того, 12 безпілотників було локаційно втрачено. Один БпЛА вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку сусідньої Білорусі.

Нагадаємо, зранку 5 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про ракетну небезпеку.

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