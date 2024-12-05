Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": скільки повітряних цілей вдалося збити ППО

У ніч на 5 грудня 2024 року противник завдав ударів по Україні по двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. ППО знищила 30 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що "Іскандери" загарбники випустили з Ростовської області. Ракети завдали удару по Дніпропетровщині. Тим часом дрони росіяни випустили з Орела та Курська.

"Збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях", - наголосили у ПС.

Окрім того, 12 безпілотників було локаційно втрачено. Один БпЛА вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку сусідньої Білорусі.

Нагадаємо, зранку 5 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про ракетну небезпеку.

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