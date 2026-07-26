Вночі РФ вдарила балістичними ракетами і дронами: є «прильоти», що збила ППО - деталі

Атака РФ.

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Вночі проти неділі, 26 липня, армія РФ атакувала Україну ракетами, зокрема балістичними, а також безпілотниками. Сталися влучання. Водночас сили ППО знищили 144 повітряні цілі.

Про це йдеться у звіті Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі росіяни запустили по Україні кілька типів ракет, а також ударні безпілотники різних типів.

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Армія РФ запустила:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 — з акваторії Чорного моря;

сім балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» : райони пуску — Брянська, Курська, Воронезька області;

136 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас», дрони-імітаторі типу «Пародія»: із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (РФ), з тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, силами ППО збито/подавлено:

одну ракету Х-59/69;

п’ять балістичних ракет;

104 безпілотники.

Повітряні цілі було знищено на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 БпЛА на 18 локаціях. Падіння уламків сталися на семи локаціях.

Атака на Київ 26 липня

Цієї ночі армія РФ вдарила по Києву. Зокрема, росіяни запустили по місту балістичні ракети. Росіяни атакували три райони Києва. Через обстріл пожежі виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах.

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За даними ДСНС, через атаку у столиці палали будівлі й десятки авто. Щонайменше три людини отримали травми.

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