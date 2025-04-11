РФ вдарила по Україні балістикою і "Шахедами": скільки цілей вдалося збити

ППО.

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Протягом доби армія РФ атакувала балістичною ракетою Дніпру, а також 39 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 24 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені”, - йдеться у повідомленні військових.

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Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька та Житомирська області.

Зазначається, що балістикою росіяни вдарили з із Ростовської області, а безпілотниками - з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, вночі у Кропивницькому пролунала серія вибухів. Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Дата публікації 14:47, 10.04.25 Кількість переглядів 27 Будинки спалахували після шахедів! Наслідки нічної атаки на Київ і не лише!