Укрaїнa
324
2 хв

РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами", "Іскандерами" і дронами: скільки цілей знищено і куди цілився ворог

Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних безпілотників.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 8 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури країни. Окупанти застосували ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування. Загалом - пів тисячі цілей. Зокрема, аеробалістичні “Кинджали”.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, основними напрямками удару ці ночі були Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях. Падіння уламків фіксують на чотирьох локаціях в різних регіонах. Інформація щодо падіння/влучання 10 ракет уточнюються

Було виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу: 45 ракет (32 - балістика) та 458 БпЛА (близько 300 – «Шахеди»):

  • 458 безпілотників типу Shahed, “Гербера”: напрямки пусків - Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське);

  • 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23: випущені із Курської, Воронезької, Ростовської областей,

  • десять крилатих ракет Іскандер-К: пуски з Курської та Воронезької областей;

  • сім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" летіли із Тамбовської області;

  • три крилатих ракети "Калібр" випустили із акваторії Чорного моря.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

  • 406 безпілотників

  • дев’ять ракет різних типів.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила масовану атаку на Україну. Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури у багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Дніпрі, де після “прильоту” у житловий будинок, загинули люди, та на Полтавщині.

Місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари по енергетичній інфраструктурі. Крім того, Кременчук повністю залишився без світла, проблеми з водою і опаленням.

