- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 570
- Час на прочитання
- 2 хв
Вночі РФ вдарила дронами і різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог
Під час нічного обстрілу зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях.
Вночі проти 10 липня армія РФ атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили дрони і різні типи ракет. Сили ППО знищили 178 цілей. Основний напрямок удару була столиця - Київ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Вночі росіяни запустили по Україні:
397 ударних БпЛА типу Shahed (близько 200 штук) і безпілотників-імітаторів різних типів (з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрово);
вісім балістичних ракетам “Іскандер-М” (із Брянської області);
шість крилатих ракет Х-101 (повітряний простір Саратовської області);
чотири зенітні керовані ракети С-300 (Курська область).
За інформацією військових, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих повітряних цілей на 23 локаціях.
Протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу:
164 ворожі БпЛА типу Shahed;
вісім балістичних ракет “Іскандер-М”;
шість крилатих ракет Х-101.
Окрім того, за даними ПС, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Нагадаємо, цієї ночі РФ завдала потужного удару по Києву. Загинуло дві людини у Подільському районі столиці. У місті постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура.
Авіаційний експерт Богдан Долінце наголосив, що дрони зграями летіли на Київ фактично з усіх напрямків майже одночасно. Це ускладнювало можливості їхнього виявлення та знешкодження. Значна частина «Шахедів» була з термобаричними припасами, які призводять до руйнувань.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. Він анонсував сьогоднішні розмови з партнерами в межах коаліції охочих. Зокрема, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО.