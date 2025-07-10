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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вночі РФ вдарила дронами і різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

Під час нічного обстрілу зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 10 липня.

Атака на Київ 10 липня. / © Associated Press

Вночі проти 10 липня армія РФ атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили дрони і різні типи ракет. Сили ППО знищили 178 цілей. Основний напрямок удару була столиця - Київ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі росіяни запустили по Україні:

  • 397 ударних БпЛА типу Shahed (близько 200 штук) і безпілотників-імітаторів різних типів (з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрово);

  • вісім балістичних ракетам “Іскандер-М” (із Брянської області);

  • шість крилатих ракет Х-101 (повітряний простір Саратовської області);

  • чотири зенітні керовані ракети С-300 (Курська область).

За інформацією військових, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих повітряних цілей на 23 локаціях.

Протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу:

  • 164 ворожі БпЛА типу Shahed;

  • вісім балістичних ракет “Іскандер-М”;

  • шість крилатих ракет Х-101.

Окрім того, за даними ПС, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Нагадаємо, цієї ночі РФ завдала потужного удару по Києву. Загинуло дві людини у Подільському районі столиці. У місті постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура.

Авіаційний експерт Богдан Долінце наголосив, що дрони зграями летіли на Київ фактично з усіх напрямків майже одночасно. Це ускладнювало можливості їхнього виявлення та знешкодження. Значна частина «Шахедів» була з термобаричними припасами, які призводять до руйнувань.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. Він анонсував сьогоднішні розмови з партнерами в межах коаліції охочих. Зокрема, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО.

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