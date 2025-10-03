- Дата публікації
Вночі РФ вдарила дронами і різними типами ракет: скільки цілей знищила ППО і куди цілився ворог
Під прицілом росіян опинилася енергетика у Харківській та Полтавській областях.
Вночі проти 3 жовтня армія РФ завдала комбінованого удару по території України. Росіяни застосувати ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування - 416 засобів. Сили ППО знищили 320 цілей.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Вночі російські війська запустили:
381 ударний БпЛА типу Shahed, “Гербера” - із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарська;
сім балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;
21 крилату ракету “Іскандер-К”;
сім керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Військові наголошують, що основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.
За попередніми даними, станом на 10.00, силами ППО було збито та подавлено 320 повітряних цілей:
303 безпілотники;
12 крилатих ракет “Іскандер-К”;
п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях. Крім того, фіксують падіння збитих цілей (уламки) на шести локаціях.
Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну БпЛА, а також ракетами. Повітряні сили попереджали, що ворог застосовує крилаті та балістичні ракети, а атож велику кількість безпілотників. Своєю чергою, моніторингові каналі заявляли, що основною ціллю атаки є енергетична інфраструктура.
Зокрема, вночі на Дніпропетровщині та у Полтаві пролунали вибухи. Відомо, що росіяни атакували і місто, і область. Через атаку на Полтавщину школи перейшли на дистанційку.
Міненерго повідомило, що вночі сталася масована атака на енергетику України. Зокрема, під ударом були об’єкти газотранспортної інфраструктури у кількох областях.