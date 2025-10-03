ТСН у соціальних мережах

Вночі РФ вдарила дронами і різними типами ракет: скільки цілей знищила ППО і куди цілився ворог

Під прицілом росіян опинилася енергетика у Харківській та Полтавській областях.

Атака на Україну.

Вночі проти 3 жовтня армія РФ завдала комбінованого удару по території України. Росіяни застосувати ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування - 416 засобів. Сили ППО знищили 320 цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі російські війська запустили:

  • 381 ударний БпЛА типу Shahed, “Гербера” - із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарська;

  • сім балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

  • 21 крилату ракету “Іскандер-К”;

  • сім керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Військові наголошують, що основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

За попередніми даними, станом на 10.00, силами ППО було збито та подавлено 320 повітряних цілей:

  • 303 безпілотники;

  • 12 крилатих ракет “Іскандер-К”;

  • п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях. Крім того, фіксують падіння збитих цілей (уламки) на шести локаціях.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну БпЛА, а також ракетами. Повітряні сили попереджали, що ворог застосовує крилаті та балістичні ракети, а атож велику кількість безпілотників. Своєю чергою, моніторингові каналі заявляли, що основною ціллю атаки є енергетична інфраструктура.

Зокрема, вночі на Дніпропетровщині та у Полтаві пролунали вибухи. Відомо, що росіяни атакували і місто, і область. Через атаку на Полтавщину школи перейшли на дистанційку.

Міненерго повідомило, що вночі сталася масована атака на енергетику України. Зокрема, під ударом були об’єкти газотранспортної інфраструктури у кількох областях.

