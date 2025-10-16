- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі РФ вдарила "Кинджалами", дронами і крилатими ракетами: куди цілився ворог і що збила ППО
Вночі проти 16 жовтня російська армія завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування - загалом 357 цілей. Сили ППО знищили 288 засобів повітряного нападу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові повідомили, що протягом ночі та ранку було виявлено та здійснено супровід 357 цілей. Це 37 ракет, серед яких 28 - "балістика", а також 320 БпЛА.