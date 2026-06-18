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РФ вдарила по Київщині балістикою і дронами: наслідки могли бути катастрофічними
Після нічної масованої атаки на Київщині виявили пошкодження — під прицілом була цивільна інфраструктура.
Вночі проти четверга, 18 червня, російська армія вдарила ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Київській області. Минулося без постраждалих, але на території області є пошкодження.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За словами чиновника, наслідки атаки зафіксовані у двох районах області — у Вишгородському та Бориспільському. Водночас було знищень близько 30 російських дронів.
У Вишгородському районі через атаку пошкоджено ангарне приміщення. У Бориспільському руйнування зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.
«Цієї ночі на підступах до Київщини вони знищили три десятки ворожих дронів. За кожною такою цифрою — врятовані життя, збережені домівки та спокій наших людей. Якби не професійна і самовіддана робота наших оборонців, наслідки могли б бути значно тяжчими», — наголосив він.
Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Україну. Після опівночі повітряна тривога охопила більшість території України. Окрім дронів, було зафіксовано загрозу ракетного удару з північного напрямку.
Російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці сталися сильні вибухи. Гучно було також у Полтаві.