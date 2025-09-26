Вночі РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалося знищити

Безпілотник.

Вночі проти п’ятниці 26 вересня армія РФ запустила по Україні 154 ударних безпілотників Shahed (80), “"Гербера” і БпЛА інших типів. Українська протиповітряна оборона знищила 128 дронів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 БпЛА типу Shahed, “Гербера” і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, - йдеться у повідомленні військових.

Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Крім того, сталися падіння збитих БпЛА на одній локації.

Цієї ночі росіяни атакували БпЛА із напрямків Брянська, Орла та Міллєрово. Зауважимо, станом на 7:30 атака російських дронів триває. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА.

Як повідомлялося, цієї ночі Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. Атаковано Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. У міноборони країни-агресорки повідомили, що нібито протягом ночі їхні сили ППО збили 55 безпілотників над різними регіонами Росії.