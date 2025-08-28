Вночі РФ вдарила по залізниці: що відомо про зміну рух поїздів

Укрзалізниця. / © Associated Press

Вночі проти 28 серпня російська армія вдарила по залізничній інфраструктурі України. Через пошкодження інфраструктури сталися зміни в русі поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина. Поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Для пасажирів, які прямували до Хмельницького та Вінниці, з Шепетівки організовано автобусне сполучення.

Для пасажирів, які прямують до або з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку до Києва та наразі перебувають на ділянці Вінниця-Козятин, прибудуть із затримкою п’ять та більше годин:

№106 Одеса — Київ,

№74 Перемишль — Харків,

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:

№743 Київ - Львів;

№732 Київ - Запоріжжя;

№722 Київ - Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме із затримкою близько шести годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

В “УЗ” наголосили, що вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу.

“Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд”, - додали в компанії.

Нагадаємо, під час масованого удару вночі 28 серпня армія РФ здійснила атаку на інфраструктуру “УЗ” у Вінницькій області.

Під ударом був цивільний пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці». Зокрема, швидкісні поїзди Інтерсіті+. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.