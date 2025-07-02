Вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами": які цілі вдалось збити силам ППО

Безпілотник.

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Вночі проти 2 липня армія РФ атакувала чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 79 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 79 Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. Зазначається, що 40 дронів збито вогневими засобами ураження, а 39 дронів локаційно втрачено.

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За інформацією ПС, зафіксовано влучання БпЛА у 14 локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей на двох локаціях.

Зазначається, що вночі росіяни завдали ракетних ударів з Курської області, а дрони запускали з напрямків Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, від вечора 1 липня Росія атакувала Україну безпілотниками. За інформацією місцевих медіа, гучно було на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині тощо.

Вночі росіяни атакували Харківську область. Зокрема, ворог вдарив БпЛА по Новобаварському районі Харкова. У місті пошкоджено СТО, багатоквартирний будинок, адміністративну будівлю, нежитлове приміщення, зупинку громадського транспорту.

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Окрім того, пізно ввечері 1 липня російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Через атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя. Є травмовані пацієнти на працівники.