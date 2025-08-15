Вночі РФ вдарила "Шахедами" і балістичними ракетами: скільки цілей знищила ППО

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 15 серпня війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також запустили 97 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Знищено 63 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударними БпЛА було атаковано прифронтові райони Харківської. Сумської, Донецької, Чернігівської областей. Війська РФ завдали ракетних ударів по Харківщині та Чернігівщині. Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

“Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вже ввечері напередодні у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару зі східного напрямку. Окрім того, сирени лунали через загрозу безпілотників.

Зауважимо, сьогодні зранку ворог атакував автозаправну станцію на околиці міста Суми. БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Чоловік отримав травми.