Вночі РФ вдарила "Шахедами" і різними ракетами: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

Вночі проти 5 вересня армія РФ атакувала Україну БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, а також кількома типами ракет. Сили ППО знищили 121 безпілотник.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протягом ночі росіяни запустили 157 БпЛА із напрямків російських Курська, Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово анексованому Криму.

Шість зенітних керованих ракет С-300 окупанти запустили з Курської області, а одну керовану авіаційну ракету Х-59 - із Воронезької області.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни”, - наголосили військові.

За їхніми даними, зафіксовано влучання семи ракет та 35 ударних БпЛА на десяти локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі Росія знову атакувала Україну БпЛА. Російські дрони заходили до повітряного простору країни зі сходу та півночі. Зокрема, військові попереджали про небезпеку жителів Полтавської, Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей.

Посеред ночі у Дніпрі лунали вибухи. Місто атакували “Шахеди”. Зранку місцева влада повідомила, що ППО знищила 15 дронів. У Дніпрі агресор поцілив по підприємству, виникли пожежі.

Окрім того, внаслідок ранкової атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді,що в Чернігівській області, пошкоджено критичну інфраструктуру. Частина району залишилася без електрики.