Вночі РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти суботи, 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування. ППО знищила 21 ракету.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Армія РФ випустила по Україні:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ); 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 ворог випустив із повітряного простору Бєлгородської області Рф та з акваторії Азовського моря;

керованих авіаційних ракет ворог випустив із повітряного простору Бєлгородської області Рф та з акваторії Азовського моря; 2 зенітні керовані ракети С-300 запустили із району Бєлгородської області;

зенітні керовані ракети запустили із району Бєлгородської області; 4 крилаті ракети "Іскандер-К" атакували з тимчасово анексованого Криму;

крилаті ракети атакували з тимчасово анексованого Криму; 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей);

аеробалістичні ракети із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей); 8 крилатих ракет "Калібр" вдарили з акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - наголосив Олещук.

Силами ППО було нищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

крилатих ракет Х-101/Х-555; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 1 крилату ракету "Іскандер-К";

крилату ракету "Іскандер-К"; 6 крилатих ракет "Калібр".

Як повідомлялося, вночі 27 квітня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Зокрема, під атакою перебували Прикарпаття, Дніпропетровська та Львівська області.

Відомо, що армія РФ знову вдарила по об'єктах енергетики України. Ціллю стала інфраструктура в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Сталися пошкодження.

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