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Вночі РФ запустила "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі РФ запустила "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони: скільки повітряних цілей збила ППО

Ракетний удар РФ. Колаж ТСН.ua

Загалом росіяни атакували 76 повітряними цілями.

Вночі проти середи, 8 травня. російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару та ударними безпілотниками по Україні. Загалом ворог випустив 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет та 21 безпілотник. ППО знищила 59 цілей: 39 ракет і 20 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни атакували 76 засобами повітряного нападу:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської область РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);
  • 1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
  • 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Силами ППО було знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах", - наголосив Олещук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під ударами 7 областей! Деталі ранкової атаки та ситуація на фронті

Як повідомляли, в "Укренерго" повідомили, що цієї ночі РФ вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обладнання на одному з об'єктів компанії в центральному регіоні.

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