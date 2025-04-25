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Вночі РФ запустила по Україні понад 100 дронів: скільки БпЛА вдалось збити і куди цілив ворог
Вночі проти 25 квітня російські військові атакували по Україні 103-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Протиповітряна оборона знищила 41 дрон.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові наголошують, що підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed на сході, півночі та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Окрім того, 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено. Минулося без негативних наслідків.
Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками з Курська, Брянська та Орла.