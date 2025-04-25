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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
563
Час на прочитання
1 хв

Вночі РФ запустила по Україні понад 100 дронів: скільки БпЛА вдалось збити і куди цілив ворог

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 25 квітня російські військові атакували по Україні 103-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Протиповітряна оборона знищила 41 дрон.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові наголошують, що підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed на сході, півночі та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Окрім того, 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено. Минулося без негативних наслідків.

Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками з Курська, Брянська та Орла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
563
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