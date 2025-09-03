ТСН у соціальних мережах

Вночі РФ запустила понад пів тисячі дронів і ракет: скільки цілей знищила ППО

Українські військові знищили 451 повітряну ціль росіян. Зокрема, понад 20 крилатих ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар.

Вночі проти 3 вересня армія РФ завдала комбінованого удару по території України, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного та морського базування. Загалом - 526 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 451 ціль.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запустили:

  • 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (напрямки Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська і Чауди, що в ТОТ Криму);

  • 16 крилатих ракет “Калібр” із акваторії Чорного моря;

  • вісім крилатих ракет Х-101 (повітряний простір Саратовської області та Краснодарського краю);

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

  • 430 БпЛА

  • 14 “Калібрів”

  • сім ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях. Падіння уламків виявлено на 14 локаціях.

Нагадаємо, вночі 3 вересня росіяни атакували Україну ракетами. Зокрема, вони випустили з Чорного моря близько 16 крилатих ракет «Калібр» по Україні. Крім того, були зафіксовані польоти пусків стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Під час атаки вибухи пролунали у багатьох містах України. Зокрема, у Львові, Хмельницькому, Рівному, Луцьку тощо.

Окрім того, сусідня Польща під час масованої атаки на Україну знову підіймала військову авіацію. Зазначається, що у повітря злетіли польські та союзницькі винищувачі. Крім того, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

