Вночі РФ застосувала одну ракету Х-59: у ПС ЗСУ прокоментували ситуацію з масованими атаками

Вночі 30 квітня ворог застосував лише одну керовану ракету Х-59. На жаль, звично – по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

"Проте більше протягом останніх днів якихось масованих пусків ракет та комбінованих атак, або ж застосування великої кількості ударних безпілотних літальних апаратів у нас не відзначається", – повідомив Євлаш.

Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України.

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