ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1149
Час на прочитання
1 хв

Вночі РФ завдала найбільшого удару по газовій інфраструктурі: руйнування критичні

Загалом по об’єктах було випущено 35 ракет, зокрема балістичних, та 60 дронів

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Нафтогаз.

Нафтогаз. / © УНІАН

Вночі проти 3 жовтня агресорка Росія здійснила найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни. Загарбники випустили десятки ракет і безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі НАК “Нафтогазу”.

Під прицілом росіян опинилися потужності у Харківській та Полтавській областях. Загалом було випущено 35 ракет, зокрема балістичних, та 60 дронів. Вдалося збити лише частину повітряних цілей.

В компанії наголошують, що внаслідок цієї атаки значна кількість об’єктів газової інфраструктури пошкоджена. Наразі триває ліквідація наслідків російських ударів.

“Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні”, - заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що вночі сталася масована атака на енергетику України. Зокрема, під ударом були об’єкти газотранспортної інфраструктури у кількох областях.

Ці дані підтвердили і ПС. Військові наголошують, що основний напрямок удару об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Загалом росіяни запустили ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування - 416 засобів. Сили ППО знищили 320 цілей.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie