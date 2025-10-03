Вночі РФ завдала найбільшого удару по газовій інфраструктурі: руйнування критичні

Нафтогаз. / © УНІАН

Вночі проти 3 жовтня агресорка Росія здійснила найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни. Загарбники випустили десятки ракет і безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі НАК “Нафтогазу”.

Під прицілом росіян опинилися потужності у Харківській та Полтавській областях. Загалом було випущено 35 ракет, зокрема балістичних, та 60 дронів. Вдалося збити лише частину повітряних цілей.

В компанії наголошують, що внаслідок цієї атаки значна кількість об’єктів газової інфраструктури пошкоджена. Наразі триває ліквідація наслідків російських ударів.

“Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні”, - заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що вночі сталася масована атака на енергетику України. Зокрема, під ударом були об’єкти газотранспортної інфраструктури у кількох областях.

Ці дані підтвердили і ПС. Військові наголошують, що основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Загалом росіяни запустили ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування - 416 засобів. Сили ППО знищили 320 цілей.

