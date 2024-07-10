Вночі РФ здійснила атаку на об'єкт енергетики: чи зміняться графіки відключень світла

Сьогодні, 10 липня, графік відключень світла має залишитись незмінним - незважаючи на нічну атаку БпЛА на енергооб'єкт на заході України.

Про це в ефірі каналу "Ми – Україна+" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"В регіонах, окрім прифронтових зон, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, ситуація плюс-мінус однакова. Це також стосується Західного регіону, де (вночі - Ред.) росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт "Укренерго", - наголосив Кудрицький.

З його слів, попри пошкодження, наразі енергетики не планують змінювати графіки.

"Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова", - каже Кудрицький.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що від 10:00 до 13:00 буде діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги. В компанії зауважують, що споживання зростає через спеку.

Нагадаємо, в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими. Наразі в Україні ситуація з електроенергією складна. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

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