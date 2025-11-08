ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Вночі РФ знову пошкодила залізницю: у кількох областях затримуються потяги (список)

Низка приміських поїздів тимчасово взагалі не курсуватимуть.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © УНІАН

У суботу, 8 листопада, через пошкодження залізничної інфраструктури знову сталися зміни в русі поїздів у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Деякі рейси скасували.

Про це повідомили у Телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози. Наразі орієнтовні затримки на Полтавщині та Харківщині до 1,5 години.

Полтавська область

За зміненими маршрутами курсуватимуть:

  • №6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)

  • №6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6361 Ромодан – Гребінка

  • №6522/6521 Гребінка - Ніжин

  • №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька

  • №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна

Харківська область

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6408 Ізюм - Харків-Левада

  • №6401 Харків-Пас. - Букине

  • №6701 Харків-Пас. – Зміїв

  • №6702 Зміїв – Харків-Пас.

  • №6951 Світловодськ - Бурти

  • №6952 Бурти - Світловодськ

Дніпропетровська область

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6272 Синельникове-1 - Павлоград-1

  • №6277 Павлоград-1 — Синельникове- 1

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів, які прямують у Краматорському напрямку. Наразі потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. Від тимчасової кінцевої станції до Краматорська та Слов’янська курсуватимуть автобусні шатли.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie