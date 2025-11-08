- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 294
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі РФ знову пошкодила залізницю: у кількох областях затримуються потяги (список)
Низка приміських поїздів тимчасово взагалі не курсуватимуть.
У суботу, 8 листопада, через пошкодження залізничної інфраструктури знову сталися зміни в русі поїздів у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Деякі рейси скасували.
Про це повідомили у Телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози. Наразі орієнтовні затримки на Полтавщині та Харківщині до 1,5 години.
Полтавська область
За зміненими маршрутами курсуватимуть:
№6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)
№6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)
Тимчасово не курсуватимуть:
№6361 Ромодан – Гребінка
№6522/6521 Гребінка - Ніжин
№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька
№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна
Харківська область
Тимчасово не курсуватимуть:
№6408 Ізюм - Харків-Левада
№6401 Харків-Пас. - Букине
№6701 Харків-Пас. – Зміїв
№6702 Зміїв – Харків-Пас.
№6951 Світловодськ - Бурти
№6952 Бурти - Світловодськ
Дніпропетровська область
Тимчасово не курсуватимуть:
№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1
№6277 Павлоград-1 — Синельникове- 1
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів, які прямують у Краматорському напрямку. Наразі потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. Від тимчасової кінцевої станції до Краматорська та Слов’янська курсуватимуть автобусні шатли.