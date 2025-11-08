Вночі РФ знову пошкодила залізницю: у кількох областях затримуються потяги (список)

Укрзалізниця. / © УНІАН

У суботу, 8 листопада, через пошкодження залізничної інфраструктури знову сталися зміни в русі поїздів у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Деякі рейси скасували.

Про це повідомили у Телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Для продовження руху на деяких ділянках вивели резервні тепловози. Наразі орієнтовні затримки на Полтавщині та Харківщині до 1,5 години.

Полтавська область

За зміненими маршрутами курсуватимуть:

№6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)

№6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)

Тимчасово не курсуватимуть:

№6361 Ромодан – Гребінка

№6522/6521 Гребінка - Ніжин

№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька

№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна

Харківська область

Тимчасово не курсуватимуть:

№6408 Ізюм - Харків-Левада

№6401 Харків-Пас. - Букине

№6701 Харків-Пас. – Зміїв

№6702 Зміїв – Харків-Пас.

№6951 Світловодськ - Бурти

№6952 Бурти - Світловодськ

Дніпропетровська область

Тимчасово не курсуватимуть:

№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1

№6277 Павлоград-1 — Синельникове- 1

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів, які прямують у Краматорському напрямку. Наразі потяги їхатимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. Від тимчасової кінцевої станції до Краматорська та Слов’янська курсуватимуть автобусні шатли.