Вночі РФ знову тероризувала Одещину: сталися "прильоти" і масштабні пожежі (фото)

Минулося без потерпілих місцевих мешканців.

Олена Капнік
Безпілотник.

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти вівторка, 16 грудня, російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників», — наголосив очільник ОВА.

Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. Окрім того, зайнявся склад з побутовою технікою (бойлерами та обігрівачами). Рятувальникам вдалося врятувати склад логістичної кампанії, що розташований поруч.

Уночі РФ атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. / © Одеська ОВА

Уночі РФ атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. / © Одеська ОВА

Уночі РФ атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. / © Одеська ОВА

Уночі РФ атакувала Одещину кількома десятками ударних безпілотників. / © Одеська ОВА

Полум’я охопило склад із побутовою технікою: бойлерами та обігрівачами. / © Одеська ОВА

Полум’я охопило склад із побутовою технікою: бойлерами та обігрівачами. / © Одеська ОВА

Через російський обстріл полум’я охопило склад із побутовою технікою: бойлерами та обігрівачами. / © Одеська ОВА

Через російський обстріл полум’я охопило склад із побутовою технікою: бойлерами та обігрівачами. / © Одеська ОВА

Нагадаємо вночі та зранку на Запоріжжі зранку сталися потужні вибухи. Посеред ночі безпілотники атакували у місті багатоповерхівку. Кілька людей постраждали. Окрім того, вже зранку росіяни вдарили по маршрутці. Mercedes Srpinter приватного перевізника рухався автодорогою, коли росіяни атакували його FPV-дроном.

