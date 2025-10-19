ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
447
1 хв

Вночі Росія атакувала Дніпропетровську область, багато поранених (фото)

Вночі російські війська завдали удару по Шахтарському та інших громадах Дніпропетровської області.

Наталія Магдик
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

У ніч проти 19 жовтня російські війська обстріляли житлові квартали Дніпропетровщини. Внаслідок атаки поранено 11 мирних мешканців, а також зафіксовано значні руйнування житлових будинків, автотранспорту та інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у Telegram.

У місті Шахтарське Синельниківського району військові РФ завдали удару по житловому кварталу. Внаслідок обстрілу поранено 11 осіб. Пошкоджено сім багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять знищено повністю, а також місцевий магазин і електроопору.

У Межівській громаді ворог використовував FPV-дрон, що спричинив пошкодження приватного будинку. Аналогічна атака з БпЛА була зафіксована в Миколаївській громаді Синельниківського району, де постраждав об’єкт інфраструктури.

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

У Нікопольському районі, зокрема в м. Нікополь та Покровській громаді, російські війська застосували ствольну артилерію та FPV-дрони для ударів по населених пунктах.

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 жовтня Росії завдала удару по приватних будинках у місті Лозова на Харківщині. За даними слідства, для атаки було використано керовану авіаційну бомбу, запущену з тимчасово окупованої території України.

447
