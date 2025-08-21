- Дата публікації
Вночі Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття: що відомо про наслідки
Сьогодні вночі, 21 серпня, російська армія знову атакувала Закарпаття. Окупанти завдали ударів крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині.
Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
“Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Станом на 7.00 ранку триває рятувальна операція”, - наголосив чиновник.
Попередньо, 12 людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога.
За словами Білецького, розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару цієї ночі у Мукачеві сталася пожежа. До лікарні Святого Мартина доправлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно.