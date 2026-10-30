Вночі Росія повторно вдарила по вокзалу у Дніпрі: що відомо

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Уночі проти 30 жовтня росіяни знову атакували залізничний вокзал Дніпра. Крім того, регіон знеструмлений через удари по об’єктах енергетики.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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Подробиць про наслідки удару він не навів, але назвав ніч у місті «надскладною».

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«Повторні удари по вокзалу, знеструмлення регіону. Як би не було складно, всіх вивеземо, але тоді, коли це безпечно. Всі втомлені, всі хочуть поїхати якнайшвидше, але жодна затримка не вартує життя і здоров’я. Втім, іноді повертати в укриття доводиться ледь не силоміць», — йдеться у повідомленні керівника «УЗ».

Пасажирам нагадують: тим, хто не зможе скористатися придбаними квитками, повернуть 100% їхньої вартості. Також залізничники опрацьовують питання пересадок: начальники поїздів збирають інформацію про всі стикування та пропонуватимуть пасажирам індивідуальні рішення.

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