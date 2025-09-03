Вночі Росія вдарила по Хмельницькому: є руйнування, під завалами шукають людину (фото)

© ДСНС у Хмельницькій області

Вночі 3 вересня росіяни атакували Хмельницький. У місті сталися значні пошкодження. Після атаки шукають людину, яка, ймовірно, може бути під завалами після атаки по одній з локацій у місті.

Про це повідомили очільник ОВА Сергій Тюрін та мер міста Олександр Симчишин.

Через російський обстріл сталися руйнування на території комунального підприємства та комунальної інфраструктури, знищено приватні гаражі та автомобілі, вибито та пошкоджено вікна в одному з навчальних закладів та житлових будинках. Крім того, в одному із сіл громади сталися проблеми з електропостачанням.

У ДСНС області уточнили, що внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією, зруйновані десять гаражів, а п’ять - охопило вогнем. На цій локації шукають зниклого безвісти.

“Тривають пошуки людини, яка, ймовірно, може перебувати під завалами. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила”, - додав голова ОВА.

За інформацією Тюріна, на Хмельниччині сили ППО знищили три ударні БпЛА типу «Shahed» та одну крилату ракету типу «Калібр». Один ворожий дрон був втрачений локаційно.