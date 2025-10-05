- Дата публікації
Росія вдарила по об’єктах енергетики: де в Україні проблеми зі світлом
Вночі російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до пошкодження обладнання та знеструмлення у трьох областях.
У ніч проти неділі, 5 жовтня, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України, що спричинило нові пошкодження обладнання та знеструмлення споживачів у низці регіонів.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено обладнання АТ «Запоріжжяобленерго». Це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів як в обласному центрі, так і в Запорізькому районі.
Також складною залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях, де продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити ці обмеження.
Міністерство подякувало працівникам енергосистеми за їхню роботу:
«Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми,» — йдеться у повідомленні Міненерго.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.
Нагадаємо, Україна вже має досвід, як переживати блекаути. Росіяни, не виключено, гатитимуть по енергоструктурі. військовий експерт повідомив, до чого готуватися українцям цієї зими.