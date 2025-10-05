Росія вдарила по об’єктах енергетики: де в Україні проблеми зі світлом

Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру / © Associated Press

Реклама

У ніч проти неділі, 5 жовтня, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України, що спричинило нові пошкодження обладнання та знеструмлення споживачів у низці регіонів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено обладнання АТ «Запоріжжяобленерго». Це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів як в обласному центрі, так і в Запорізькому районі.

Реклама

Також складною залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях, де продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити ці обмеження.

Міністерство подякувало працівникам енергосистеми за їхню роботу:

«Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми,» — йдеться у повідомленні Міненерго.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Реклама

Нагадаємо, Україна вже має досвід, як переживати блекаути. Росіяни, не виключено, гатитимуть по енергоструктурі. військовий експерт повідомив, до чого готуватися українцям цієї зими.