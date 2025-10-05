ТСН у соціальних мережах

Росія вдарила по об’єктах енергетики: де в Україні проблеми зі світлом

Вночі російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до пошкодження обладнання та знеструмлення у трьох областях.

Пошкодження енергосистеми України

Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру / © Associated Press

У ніч проти неділі, 5 жовтня, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України, що спричинило нові пошкодження обладнання та знеструмлення споживачів у низці регіонів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено обладнання АТ «Запоріжжяобленерго». Це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів як в обласному центрі, так і в Запорізькому районі.

Також складною залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях, де продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити ці обмеження.

Міністерство подякувало працівникам енергосистеми за їхню роботу:

«Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми,» — йдеться у повідомленні Міненерго.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Нагадаємо, Україна вже має досвід, як переживати блекаути. Росіяни, не виключено, гатитимуть по енергоструктурі. військовий експерт повідомив, до чого готуватися українцям цієї зими.

