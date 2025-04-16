Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалось знищити

Безпілотники. / © ТСН.ua

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Вночі проти середи, 16 квітня, російські війська атакували Україну 97-ма ударними Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Протиповітряна оборона знищила 57 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 9:30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни”, - наголосили військові.

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Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Окрім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачено.

Протягом минулої ночі російські війська атакували дронами з районів Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в анексованому Криму.

Як повідомлялося, вночі ворожі дрони атакували Україну. Зокрема, в Одеській області було чути вибухи.

Дата публікації 16:11, 15.04.25 Кількість переглядів 3 Гатять по людях, як по цілях у тирі! Репортаж з села Вищетарасівка неподалік Енергодара