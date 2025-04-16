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Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалось знищити
Понад 30 БпЛА було локаційно втрачено.
Вночі проти середи, 16 квітня, російські війська атакували Україну 97-ма ударними Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Протиповітряна оборона знищила 57 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 9:30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни”, - наголосили військові.
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.
Окрім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачено.
Протягом минулої ночі російські війська атакували дронами з районів Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в анексованому Криму.
Як повідомлялося, вночі ворожі дрони атакували Україну. Зокрема, в Одеській області було чути вибухи.