Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами": скільки дронів і де вдалось знищити

Безпілотник.

Реклама

Вночі проти 22 липня російські війська запустили по Україні 42 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів. Сили ППО знищили 26 безпілотників, а сім - було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed на півдні та сході країни”, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що зафіксовано влучання дев’яти дронів у трьох локаціях. Окрім того, падіння уламків сталися на трьох локаціях.

Вночі росіяни атакували безпілотниками з російського Приморсько-Ахтарська, а також Чауди і Гвардійського, що в тимчасово анексованому Криму.

Як повідомлялося, цієї ночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Сталися пошкодження цивільної інфраструктури: горіли автомобілі,вибито вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин. Внаслідок удару постраждала місцева мешканка. Жінка отримала мінно-вибухову травму та була госпіталізована.

Пізно ввечері 21 липня росіяни скинули авіабомби на Суми. Поранення отримали троє людей, серед них — дитина. Через російську атаку пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.

Реклама

Окрім того, росіяни скинули КАБ на будинок у Краматорську на Донеччині. Внаслідок удару загинув хлопчик 2015 року народження. Крім того, пʼятеро людей постраждали.

Дата публікації 19:43, 21.07.25 Кількість переглядів 97 Люди ховалися в метро, в яке прилетіло! Вхід розтрощено! Київ зараз