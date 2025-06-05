Вночі росіяни вдарили балістикою і "Шахедами": скільки цілей збила ППО

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Вночі проти 5 червня армія РФ атакувала Україну 103 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23. Сили ППО збили 74 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Цієї ночі основними напрямками повітряного удару були Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

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Зазначається, що ППО знешкодила 74 ворожі БпЛА типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. Так, 28 було збито вогневими засобами ураження, а 46 - локаційно втрачено.

Цієї ночі окупанти запускали безпілотники з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди, а балістичну ракету - із Ростовської області.

Нічна атака РФ

Росіяни вдарили по житлових районах Прилук на Чернігівщині дронами-камікадзе. Загинуло п’ять осіб. Ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Відомо, що безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька — патрульна поліцейська — і її однорічний син. Сам рятувальник разом з командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

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Крім того, Росія завдала ракетного удару по Харкові. Під ворожий обстріл потрапив Слобідський район міста. Постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки.

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одеської області. Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею.

Дата публікації 21:01, 04.06.25 Кількість переглядів 49 Моторошний удар по Сумах у день жалоби: вибухи потрапили у прямий ефір!