Вночі росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей: що відомо

Вночі проти вівторка, 4 жовтня, російська армія вкотре завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Одещина: ворог знову бʼє по енергетиці. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи відразу після отримання дозволу від військових та рятувальників”, - наголосили в компанії.

В Одеській обласній військовій адміністрації додали, що вночі росіяни двома хвилями масовано атакували енергетичну та портову інфраструктуру регіону. Сталися “прильоти”. Втім, наразі відключень електропостачання немає.

За даними місцевої влади, внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила атаку на Дніпропетровщину. Зокрема, по Павлограду ворог влучив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура. У Синельниківському районі через російську атаку загинула 65-річна жінка.

