- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі росіяни вдарили по Одесі: влада повідомила про наслідки (фото)
Вночі проти 2 жовтня російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеської області. Зокрема, пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, а також виникли відключення світла.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
“Попри активну роботу ППО, внаслідок повітряної атаки пошкоджень зазнав об’єкт транспортної інфраструктури. Один працівник отримав уламкові поранення. Йому надано медичну допомогу. Пошкоджено дах та скління приватного будинку, постраждала ще одна людина”, - поінформував чиновник.
Окрім того, через нічний обстріл зафіксовано перебої з електропостачанням. На ранок вдалося повернути світло для 11,3. тис. клієнтів. Втім, досі без світла залишаються 46,6 тис. споживачів. За словами Кіпера, тривають ремонтні роботи.