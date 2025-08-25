Вночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки цілей збили сили ППО

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 25 серпня російські війська запустили по Україні 104 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 76 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, - наголосили військові.

Зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів - на чотирьох локаціях.

Окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, вночі РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні. Зокрема, дрони фіксували у Полтавські, Сумській та Дніпропетровській областях.

Близько опівночі 25 серпня Суми знову опинилися під масованою атакою. Зафіксовано понад 10 влучань. Унаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках одного зі старостинських округів громади. На цю мить інформації про постраждалих не надходило.

