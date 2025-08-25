ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1556
Час на прочитання
1 хв

Вночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки цілей збили сили ППО

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання майже 30 “Шахедів”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 25 серпня російські війська запустили по Україні 104 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 76 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, - наголосили військові.

Зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів - на чотирьох локаціях.

Окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, вночі РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні. Зокрема, дрони фіксували у Полтавські, Сумській та Дніпропетровській областях.

Близько опівночі 25 серпня Суми знову опинилися під масованою атакою. Зафіксовано понад 10 влучань. Унаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках одного зі старостинських округів громади. На цю мить інформації про постраждалих не надходило.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie