Вночі росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки цілей збили сили ППО
Внаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання майже 30 “Шахедів”.
Вночі проти 25 серпня російські війська запустили по Україні 104 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 76 БпЛА.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, - наголосили військові.
Зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів - на чотирьох локаціях.
Окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.
Нагадаємо, вночі РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні. Зокрема, дрони фіксували у Полтавські, Сумській та Дніпропетровській областях.
Близько опівночі 25 серпня Суми знову опинилися під масованою атакою. Зафіксовано понад 10 влучань. Унаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках одного зі старостинських округів громади. На цю мить інформації про постраждалих не надходило.