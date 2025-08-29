ТСН у соціальних мережах

Вночі росіяни вдарили "Шахедами": скільки дронів збила ППО і куди цілився ворог

Цієї ночі російські БпЛА атакували Донеччину та Дніпропетровщину.

Безпілотник.

Вночі проти п’ятниці, 29 серпня, російські війська запустили по Україні 68 ударних Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Протиповітряна оборона знищила 46 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, - наголосили військові.

Зафіксовано влучання 22 безпілотників на дев’яти локаціях у Донецькій та Дніпропетровській областях.

За інформацією ПС, цієї ночі росіяни запускали дрони із напрямків Курська, Міллерово, Брянська і Приморсько-Ахтарська, що на території РФ.

Як повідомлялося, цієї ночі Україну атакували російські безпілотники. РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Сумщини. Дрон влетів жінці на подвір’я.

Зокрема, у Дніпрі пролунали вибухи. Місто атакували дрони-камікадзе типу "Шахед". Зранку місцева влада повідомила про двох потерпілих. Відомо, що росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт та пожежну частину.

Нагадаємо, минулої ночі, 28 серпня, РФ ударила “Кинджалами”, дронами і крилатими ракетами по Україні. Зокрема, окупанти випустили 598 БпЛА і 20 крилатих ракет Х-101. Сили ППО знищили 589 цілей.

