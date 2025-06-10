Вночі росіяни завдали ударів ракетами з Північної Кореї: деталі

Наслідки атаки на Київ 10 червня. / © Associated Press

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Під час масованого обстрілу України вночі проти 10 червня росіяни завдали ударів двома балістичними північнокорейськими ракетами.

Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

“Основний удар був спрямований на столицю України. Насправді, на сьогоднішній день під атаками такого масштабу, під такими комбінованими повітряними атаками не перебуває жодна країна у світі ”, - наголосив Тихий.

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Також він додав, що українська ППО продемонструвала неймовірну ефективність, захистивши країну від такого масштабного удару, якого не зазнавала жодна інша держава у світі.

Зауважимо, що Повітряні сили у своєму зведенні повідомили, що балістика KN-23 летіла з Воронезької області.

Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Україну 322 дронами і ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 284 ворожі засоби повітряного нападу.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, основним напрямком удару став Київ. З його слів, повітряні цілі заходили на столицю з усіх напрямків - “оточуючи Київ з усіх напрямків та завдаючи ударів”.

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи цей масований удар Росії по Україні, заявив, що обстріли росіян виявилися гучнішими за спроби міжнародної спільноти змусити Кремль до миру.

Дата публікації 08:07, 10.06.25 Кількість переглядів 122 У Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн