Вночі Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" знищили сили ППО

Вночі проти вівторка, 5 червня, російські окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Українська ППО знищила 22 дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загарбники запускали БплА із російського Курська та мису Чауда, що в анексованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою збито 22 "Шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", - наголосив Олещук.

З його слів, до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.