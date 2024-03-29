Вночі Росія масовано атакувала об'єкти енергетики: які наслідки

Вночі проти 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши безпілотники та ракети по об'єктах енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині застосовують графіки аварійних відключень світла через нічну атаку. На Харківщині, тим часом, діють погодинні відключення світла.

Нагадаємо, 22 березня армія РФ масовано атакувала Україну дронами й ракетами. Основною ціллю ворога стали об'єкти енергоінфраструктури. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удар РФ тієї ночі – наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

Читайте також: