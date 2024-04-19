Вночі Росія вдарила дронами, крилатими і авіаційними ракетами: скільки цілей було знищено

У ніч проти 19 квітня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками по Україні. Силам ППО вдалося знищити 15 ракет 14 БпЛА Shahed та навіть бомбардувальник ТУ-22М3.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти під час нічного удару застосували 36 засобів повітряного нападу: 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників.

Вночі ворог випустив:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань РФ);

крилаті ракети із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань РФ); 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ);

ударних БпЛА типу (із Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ); 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та акваторія Азовського моря);

керованих авіаційних ракет (Курська область та акваторія Азовського моря); 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (тимчасово анексований Криму);

крилаті ракети "Іскандер-К" (тимчасово анексований Криму); 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей РФ:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

крилаті ракети Х-101/Х-555; 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»; 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 2 крилаті ракети Х-22.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - заявив Олещук.

Командувач ПС зауважив, що Україні потрібно більше засобів і ракет, "аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території".

Нічна атака РФ

Після опівночі низку областей охопила повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.

Крім того, моніторингові канали інформували, що стався виліт ворожих МiГ-31К. Також ворог піднімав у повітря Ту-95МС.

Стало відомо, що ворог атакував Україну ракетами. Вони змінювали курс і маневрували Україною. На Дніпропетровщині лунали вибухи.

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