Вночі Росія вдарила крилатими і балістичними ракетами: скільки цілей було знищено

Вночі проти четверга, 21 березня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими і балістичними ракетами. Було знищено 31 ракету: дві - балістичні та 29 - крилатих.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч проти 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків –Волгодонськ, Енгельс – РФ), - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські ракети заходили з півночі. Основним напрямком удару стала столиця - Київ. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

До слова, Генштаб у ранковому зведенні інформував, що окупанти вночі застосували вісім крилатих та три балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено".

Слід зауважити, що у КМВА повідомили, що вночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.

Ракетна атака

Вночі Україну охопила масштабна повітряна тривога. Вона була пов'язана з пусками ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95мс. Згодом ПС повідомили, що ракети увійшли до повітряного простору країни.

Під час тривоги на Київщині сталися потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що працює ППО. Згодом і Київ здригнувся від низки потужних вибухів.

Окупанти здійснили сильну ракетну атаку на столицю. У кількох районах сталося падіння уламків ракети, виникли пожежі, пошкоджено автомобілі. Унаслідок атаки є постраждалі.

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