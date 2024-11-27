Вночі Росія вдарила по Україна "Шахедами": скільки дронів знищено і куди цілився ворог

Майже пів сотні дронів було локаційно втрачено.

Вночі проти 27 листопада армія РФ атакувала Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Українська ППО знищила 36 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну із напрямків — Орела, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 48 БпЛА було локаційно втрачено. Ймовірно, через активну протидію РЕБ п'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору до Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно мешканців Київської області.

Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА з півночі та півдня. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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