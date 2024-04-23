Вночі Росія завдала ударів дронами і ракетами: скільки цілий знищила ППО

Вночі проти вівторка, 23 квітня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed та ракетами. Сили ППО знищили 15 російських дронів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БпЛА було знищено", - наголошують у штабі.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив збиття 15 "Shahed-131/136". Ворожі БпЛА летіли з мису Чауда, що в Криму, та Курської області РФ.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - наголоси командувач ПС.

Крім того, окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області.

Як повідомлялося, після опівночі у багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Стало відомо, що російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками. Окупанти запустили групу ударних дронів.

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