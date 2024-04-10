Вночі росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури: що відомо

Вночі 10 квітня російська армія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Окупанти пошкодили енергооб'єкт "Укренерго".

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що були застосовані аварійні відключення в Миколаївській та Херсонській областях. Станом на 09:30 обмеження скасовані.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала дронами Миколаївську область. Сталося: влучання в об'єкт енергетики. Постраждалих внаслідок "прильоту" немає.

Крім того, окупанти здійснили атаку ракетами і дронами на Одеську область. В регіоні сталися "прильоти" по важливих інфраструктурних об'єктах.

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