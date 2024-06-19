Вночі РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалося знищити

Вночі проти середи, 19 червня, російські окупанти атакували Україну 21 ударним безпілотником типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони збили 19 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни запускали дрони з напрямків - російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда, що в анексованому Криму.

"В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", - наголосив він.

Зазначається, що відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, вночі Україна "почервоніла", бо РФ атакувала ударними безпілотниками. Зокрема, дрони фіксували на півдні та заході України.

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