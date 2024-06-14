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Вночі росіяни масовано атакували Хмельниччину: що відомо про наслідки

Вночі росіяни масовано атакували Хмельниччину: що відомо про наслідки

Рятувальники ліквідують наслідки російських обстрілів. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти п'ятниці, 14 червня, в Хмельницькій області кілька разів лунали потужні вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим - внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури", - наголосив очільник ОВА.

За його словами, інформації про травмованих чи загиблих наразі немає. 

Як повідомлялося, гучно в області було і сьогодні зранку. Близько 10:20 у Хмельницькій області сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку Хмельниччини. Моніторинги - про "Кинджали".

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