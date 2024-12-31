Вночі росіяни обстріляли Чернігівщину: показали наслідки (фото)

Ймовірно, атакували зі ствольної артилерії.
Вночі 31 грудня росіяни обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині. Пошкоджені 2 будинки та 2 автівки.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Він наголосив: у війни немає свят, у ворогів – теж. Вони продовжують свій терор навіть у передноворічний час.
"Росія – терорист. Терористів треба знищувати!", – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади (Сумська область). Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури.
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