Вночі росіяни обстріляли Чернігівщину: показали наслідки (фото)

Вночі 31 грудня росіяни обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині. Пошкоджені 2 будинки та 2 автівки.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Обстріл Чернігівщини 31 грудня

Він наголосив: у війни немає свят, у ворогів – теж. Вони продовжують свій терор навіть у передноворічний час.

"Росія – терорист. Терористів треба знищувати!", – наголосили у відомстві.

Обстріл Чернігівщини 31 грудня

Нагадаємо, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади (Сумська область). Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури.

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