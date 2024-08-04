Вночі під час атаки росіяни пошкодили українську залізницю: які наслідки

Вночі проти неділі, 4 серпня, внаслідок російського обстрілу в Полтавській області було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Минулося без жертв та поранених.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено. Частину поїздів пропущено із резервними тепловозами. Наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання". - йдеться у повідомленні "УЗ".

Зазначається, що низці поїздів Харківського напрямку змінили маршрути, щоб продовжити рух. Втім, вони їдуть із суттєвими затримками. В компанії наголошують: інформацію про поїзди, які курсують із затримками, можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.