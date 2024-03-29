Вночі росіяни вдарили по енергетиці: в Міненерго назвали цілі ворога

Рятувальники ліквідують наслідки.
Вночі 29 березня армія Російської Федерації здійснила масованого удару по Україні. Ціллю атаки були об’єкти генерації електроенергії.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Чергова масована атака країни-терориста на нашу енергетику. Цього разу ворог б’є по об’єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", - наголосив він.
Галущенко наголошує, що рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що вночі Росія масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.