Вночі росіяни вдарили по Україні дронами і ракетами С-300: скільки цілей вдалося збити

Вночі проти 23 березня армія РФ атакувала Україну 34 безпілотниками Shahed та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили 31 російський БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вдарили чотирма ЗРК С-300 по Донеччині. Ударні безпілотники росіяни запускали з російської Курської області та мису Чауда в анексованому Криму.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти РФ здійснили потужну масову і комбіновану атаку на Україну. Росіяни спочатку запустили БпЛА, а потім вдарили ракетами. Армія ворога зосередилися на об'єктах важливої інфраструктури. Зокрема, енергетичної

Відомо, що вночі окупанти випустили по Україні 151 повітряну ціль. Зокрема, дрони, крилаті ракети, С-300 та "Кинджали". Сили ППО знищили 92 повітряні цілі: 55 безпілотників та 37 ракет.